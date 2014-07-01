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.: Сайты степных городков
  • Курчатов
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.: Видео о ПВО, Дальней авиации и ядерных испытаниях
  • Видео о городе Приозерске;
  • Видео о Семипалатинском полигоне;
  • Видео СССР "Атомное озеро Чаган"
  • Видео "Закрытое небо"
  • Видео "Старт противоракеты А-135 "Амур"
  • Видео "Система противоракетной обороны А-135 "Амур"
  • Видео "Противоракета 53Т6"
  • Видео "Последний парад в/ч 03145"
  • Видео "Как летают ракеты в Казахстане" - Старт космического корабля с Байконура;
  • Фильм "Танец со смертью"
  • Фильм "Моя жизнь на точке". Это рассказ о жизни подполковника Крочака А.М., его рассказ о Семипалатинском полигоне, Чагане и истории в/ч 62872;
  • Фильм телекомпании TVN "Путь Чингисхана". Чилийская съемочная группа во главе с Себастьяном Аларконом снимала Чаган, Курчатов и 30 площадку Семипалатинского полигона.;
  • Фильм Галченкова "Городок Чаган"
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.: Интересные сайты по военной тематике
  • Военный портал
  • Воздушно - космическая оборона
  • Космодром Плесецк
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.: Городок Чаган
  • "В эпицентре ядерного века" Книга о Чагане.
  • Марина Кузмичева "Летопись Чагана"
  • Воспоминания Д.В.Чутаева, старшего техника по вооружению самолетов. Служил в Чагане с 1958 по 1968 г.г.
  • Фотоальбомы Чагана
  • Отчет о поездке в Чаган-2009
  • Отчет о поездке в Чаган-2012
  • Отчет о поездке в Чаган-2013
  • Отчет о поездке в Чаган-2014
  • Сайт Чаган-транзит. Корни
  • Сайт Чаган-транзит. Папа. Чаган и Сибирское казачество.
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.: Город Приозерск
  • Сайт 234 центра боевого применения ЗРВ ПВО.
  • Испытания системы ПРО А-135 "Амур".
  • Секретная зона. Исповедь генерального конструктора.
  • Прошлое и настоящее российских систем противоракетной обороны.
  • Ракеты для ПРО.
  • Сайт Дмитрия Кашпарова о Приозерске.
  • Сайт В.П.Кареба
  • Программа Терра.
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.: Материалы по Семипалатинскому ядерному полигону
  • Книга "Из истории Семипалатинского полигона 1951-1992гг" Сборник документов. Рассекреченные архивы. Много интересной информации. Объем 40 Мб
  • А.Д.Жариков. Книга "Полигон смерти".
  • Экскурсия на Полигон в наши дни".
  • Создание ядерного оружия в СССР
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