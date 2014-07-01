|.
| .: Сайты степных городков
| • Курчатов
| • Чаган
| • Приозерск
| • Байконур
| • Капустин Яр
| • Эмба
| • Аральск
| • Сары-Озек
| • Жангиз-Тобе, Солнечный
|.
| .: Видео о ПВО, Дальней авиации и ядерных испытаниях
| • Видео о городе Приозерске;
| • Видео о Семипалатинском полигоне;
| • Видео СССР "Атомное озеро Чаган"
| • Видео "Закрытое небо"
| • Видео "Старт противоракеты А-135 "Амур"
| • Видео "Система противоракетной обороны А-135 "Амур"
| • Видео "Противоракета 53Т6"
| • Видео "Последний парад в/ч 03145"
| • Видео "Как летают ракеты в Казахстане" - Старт космического корабля с Байконура;
| • Фильм "Танец со смертью"
| • Фильм "Моя жизнь на точке". Это рассказ о жизни подполковника Крочака А.М., его рассказ о Семипалатинском полигоне, Чагане и истории в/ч 62872;
| • Фильм телекомпании TVN "Путь Чингисхана". Чилийская съемочная группа во главе с Себастьяном Аларконом снимала Чаган, Курчатов и 30 площадку Семипалатинского полигона.;
| • Фильм Галченкова "Городок Чаган"
|.
| .: Интересные сайты по военной тематике
| • Военный портал
| • Воздушно - космическая оборона
| • Космодром Плесецк
| • Энциклопедия крылатого космоса
| • Брошенный меч империи
| • Подвиг народа - архивы войны
| • Забытый полк
| • Отечественная военная техника
| • Art of War - Творчество ветеранов
| • Проект Дмитрия Смирнова
| • Русская сила - современное оружие
| • Русская весна
| • Ракетная техника
| • Газета Красная Звезда
|
• Военное обозрение
| • Борисоглебское авиационное училище
| • Сайт о 35й площадке
| • В/ч 62872 ЗРДН "Зоология"
|
• Ветеран ПВО
|
• Ветераны полигона ПPО
| • Командно-измерительные комплексы СССР;
|
• Форум Министерства Обороны
|.
| .: Мои видеорассказы
| • Молчать вечно!
| • Детские рассказы
| • Ниточка
| • Магадан
| • Серебрянка
| • Встреча
| • Далекая площадка
| • Звездные войны
| • Доброе слово
| • Кого любил Ленин
| • Беловодье
| • Кирзавод
| • Земля удачи
| • Как стать программистом
| • Я надеюсь
| • Серебряные рюмочки
| • Мой Казахстан
| • Казахстан и Россия
|.
| .: Городок Чаган
| • "В эпицентре ядерного века" Книга о Чагане.
| • Марина Кузмичева "Летопись Чагана"
| • Воспоминания Д.В.Чутаева, старшего техника по вооружению самолетов. Служил в Чагане с 1958 по 1968 г.г.
| • Фотоальбомы Чагана
| • Отчет о поездке в Чаган-2009
| • Отчет о поездке в Чаган-2012
| • Отчет о поездке в Чаган-2013
| • Отчет о поездке в Чаган-2014
| • Сайт Чаган-транзит. Корни
| • Сайт Чаган-транзит. Папа. Чаган и Сибирское казачество.
|.
| .: Город Приозерск
| • Сайт 234 центра боевого применения ЗРВ ПВО.
| • Испытания системы ПРО А-135 "Амур".
| • Секретная зона. Исповедь генерального конструктора.
| • Прошлое и настоящее российских систем противоракетной обороны.
| • Ракеты для ПРО.
| • Сайт Дмитрия Кашпарова о Приозерске.
| • Сайт В.П.Кареба
| • Программа Терра.
|.
| .: Материалы по Семипалатинскому ядерному полигону
| • Книга "Из истории Семипалатинского полигона 1951-1992гг" Сборник документов. Рассекреченные архивы. Много интересной информации. Объем 40 Мб
| • А.Д.Жариков. Книга "Полигон смерти".
| • Экскурсия на Полигон в наши дни".
| • Создание ядерного оружия в СССР
|.